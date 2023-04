Borrini convocata con la Nazionale

Ancora una convocazione in maglia azzurra per Beatrice Borrini (foto), giocatrice della Tushe Prato. L’ala classe 2001 nei giorni scorsi è stata chiamata a far parte della nazionale italiana senior di beach handball che è stata impegnata in un training camp che è stato effettuato a Chieti congiuntamente alla selezione della Romania. All’interno della struttura Planet Beach le due compagini hanno preparato con allenamenti e test match l’appuntamento con la competizione continentale che andrà in scena dal 24 al 28 maggio a Nazarè, in Portogallo. Al raduno azzurro di Chieti ha partecipato anche un’altra ex giocatrice della Tushe, Diana Kobilica, figlia dell’indimenticato campione della pallamano pratese Zaim Kobilica. Ricordiamo che i campionati di serie A1 e A2 a cui partecipano le due squadre della Gruppo AF Tushe e la stessa Borrini sono in pausa e riprenderanno il fine settimana del 22 e 23 aprile.

M. M.