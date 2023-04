Bonfiglio conquista il Premio Mondonico

Grande soddisfazione per l’Asd Paperino San Giorgio nel salire sul palco del "Premio Mondonico", in occasione della cerimonia di premiazione a Roma. E’ stato infatti attribuito al direttore tecnico del vivaio giallo-azzurro, Andrea Bonfiglio, il "Premio in memoria di Emiliano Mondonico", riconoscimento di rilievo nazionale istituito nell’ambito del Progetto Sport e Integrazione, realizzato da Sport e Salute con il Ministero del Lavoro e il Ministro per lo Sport e i Giovani. Un premio che si ispira alla figura di Emiliano Mondonico, calciatore ed allenatore con trascorsi in club come Napoli, Fiorentina, Atalanta, Cremonese e Torino che è stato capace, con il suo operato, di farsi portavoce della dimensione partecipativa dello sport. I vincitori, individuati da un’apposita commissione tra oltre 260 candidati, sono soggetti impegnati nella promozione di progetti sportivi in cui è centrale la dimensione sociale, realizzati a favore di una o più categorie vulnerabili della popolazione o in territori a forte rischio degrado. "E’ un riconoscimento che mi ripaga dell’impegno e dei numerosi sacrifici fatti in oltre 15 anni d’attività calcistica sui campi pratesi – ha commentato Bonfiglio -. Ho sempre avuto la convinzione che, soprattutto nel dilettantismo giovanile, fosse necessario essere dei buoni esempi ancor prima che dei bravi istruttori. Adesso ne ho avuto la conferma".

La nomina tra i vincitori dell’edizione 2022 è arrivata quale "promotore di iniziative contro il razzismo e a favore dell’inclusione". Fra queste si ricordano le visite al Museo della Deportazione di Figline assieme a giovani calciatori, allenatori e genitori; la visita al campo di concentramento di Dachau insieme alla squadra classe 2005 del Jolly Montemurlo; la partecipazione al progetto Social Board quale tecnico della squadra Pulcini del Paperino San Giorgio con presenza di minori appartenenti a un locale campo nomadi; i progetti "Un gol non ha colore" ed "Un calcio al Bullismo".

L. M.