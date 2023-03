Bisi e Ragni dominano Oro ai campionati italiani

Il tennistavolo pratese sul tetto d’Italia della seconda categoria. Paolo Bisi (Circolo Prato 2010) e Lorenzo Ragni (Ciatt Prato) si sono imposti nel doppio di seconda categoria ai campionati italiani di Cagliari. Al Pala Pirastru, in finale, i due hanno sconfitto per 3-2 (11-9, 8-11, 11-7, 7-11, 11-5) Giacomo Allegranza e Romualdo Manna (Cus Torino). Sul terzo gradino del podio, in condivisione, Damiano Seretti (Tennistavolo Torino) e Maxim Kuznetsov (Tennistavolo Santa Tecla Nulvi), che hanno ceduto in semifinale per 3-0 contro Bisi e Ragni, e Antonino Amato (Marcozzi Cagliari) e Danilo Faso (Top Spin Messina), che hanno perso per 3-0 contro Manna e Allegranza. "Giocavamo insieme da agazzi - ricorda Bisi - e abbiamo vinto il primo titolo fra gli Allievi nel 2003, 20 anni fa, per poi ripeterci due volte fra gli Juniores, nel 2005 e nel 2006. Io poi sono stato a lungo prima categoria: quest’anno abbiamo rifatto coppia. Ci mancava questa vittoria". Gli fa eco Ragni: "L’anno scorso gli avevo detto – racconta – che, visto che sarebbe rientrato in seconda, saremmo potuti tornare ai bei tempi della nostra giovinezza. Ci alleniamo insieme due volte alla settimana, siamo tutti e due di Modena e siamo affiatati". Nella gara di singolo Paolo Bisi è stato battuto in finale da Marco Cappuccio (Norbello) per 3-0, mentre Lorenzo Ragni era stato eliminato ai sedicesimi da Bisi. Secondo posto nel doppio misto per Paolo Bisi e Hong Loan (Sud Tirol) battuti in finale per 3-1 da Federico Vallino Costassa (TT Torino) e Valentina Contessa (Muravera).