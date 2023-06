Biancazzurri vicini a scegliere il nuovo ds Bolzan in pole position: decisione in arrivo

Un nome spicca sugli altri. Ancora manca assolutamente l’ufficialità, ma è molto probabile che il futuro direttore sportivo del Prato sarà Riccardo Bolzan, ex ds del Matera in serie D. L’annuncio ufficiale da parte della dirigenza biancazzurra potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana. Il nome piace alla presidenza e anche al nuovo direttore generale, Ivano Pastore, anche lui in attesa di essere ufficializzato dopo l’esperienza come responsabile scouting dell’Ascoli Calcio ma già al lavoro per creare lo staff dirigenziale che dovrà affiancarlo nella prossima avventura in biancazzurro. Quello di Bolzan è un profilo giovane ed emergente. Prima dell’esperienza a Matera, il (probabile) futuro direttore sportivo del Prato ha ricoperto lo stesso ruolo, sempre in serie D, per l’Athletic Carpi (da febbraio a giugno del 2022) e per la Nocerina (stagione 2020-2021). Nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, 39 anni da compiere il prossimo settembre, Riccardo Bolzan ha deciso di restare nel mondo del calcio puntando sul ruolo di direttore sportivo dopo aver disputato una buona carriera da giocatore tra serie D, serie C, serie C1 e C2, interpretando il ruolo di terzino sinistro (carriera peraltro conclusa in serie D nel campionato 2017-2018 a Campobasso) e indossando varie maglie, fra cui quelle di Modena, Taranto, Monza, Lucchese, Pisa, Sangiovannese e Nocerina. Ancora da capire, invece, il futuro di Lucio Brando. Al momento la sua permanenza in biancazzurro sembra data al 50%. A Brando la proprietà riconosce il buon lavoro fatto sul campo e anche qualche attenuante relativa al fatto di essersi trovato, in alcuni periodi della stagione, ad affrontare in solitaria una serie di problematiche, visto che mancava ancora la struttura societaria che invece quest’anno sta creando il presidente Stefano Commini, e anche al fatto di aver ereditato in corsa una rosa non costruita sulle sue esigenze. Dopo l’ufficializzazione del direttore sportivo, comunque, arriverà a stretto giro anche l’annuncio sull’allenatore. E poi si procederà con alcune eventuali conferme, che potrebbero appunto passare anche dalla permanenza di Brando in panchina.

Fra le indiscrezioni, da segnalare che potrebbe esserci un ruolo in società per l’ex capitano Sciannamè, probabilmente il futuro brand ambassador del Prato Calcio. Potrebbe affiancare, forse, anche Ridolfi, molto probabilmente riconfermato, sulla panchina della Juniores come vice allenatore e come garanzia di valorizzazione per alcuni talenti del settore giovanile da poter aggregare alla prima squadra o da mandare a fare esperienza nelle squadre più blasonate del circondario.

L.M.