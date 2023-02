Biancazzurri, settimo pareggio Reti inviolate con lo Scandicci

Finisce a reti bianche il derby di Scandicci per la Juniores nazionale del Prato. Per i lanieri di mister Ridolfi si tratta del settimo pareggio stagionale, un punto tutto sommato positivo visto che arriva contro la terza forza del girone, staccata appena di tre punti dalla capolista Pistoiese e che in caso di successo contro i biancazzurri avrebbe potuto agganciare l’Arezzo al secondo posto. I fiorentini si rammaricano soprattutto per un palo colpito nel corso del primo tempo da Sammartino. Il Prato poi tiene bene il campo nella ripresa e non concede molto ai locali, sancendo così lo 0-0 finale, e riscattando la sconfitta al 93’ della passata settimana al Nelli contro l’Arezzo. In classifica i biancazzurri sono ottavi a quota 37 punti, due in meno del Poggibonsi e tre di distacco dalla Sangiovannese.

Lo Scandicci invece viene raggiunto a quota 44 dal Livorno. Da segnalare, infine, l’infortunio occorso al giocatore locale Sgai, a seguito di un contrasto di gioco, costringendolo alla sostituzione.