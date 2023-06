Biancazzurri Per Bearzi c’è Martini

Primi movimenti di mercato per il Prato Calcio a 5 che anche nella prossima stagione giocherà nel campionato di serie A2 nazionale. Dopo l’importante conferma di Andrea Bearzi in panchina, è arrivato infatti il primo nuovo acquisto. Alla corte biancazzurra è approdato un pratese doc, sebbene mai in precedenza abbia avuto la possibilità di vestire la casacca del Prato Calcio a 5. Si tratta di Francesco Martini, universale classe ‘98 che nell’ultima stagione di serie B disputata con la Vigor Fucecchio ha collezionato 25 presenze mettendo a segno 12 reti. Martini è cresciuto nelle giovanili dei pratesi della Bulls San Giusto, squadra con la quale ha fatto il proprio debutto in cadetteria nella stagione 201718; in seguito ha vestito la maglia della Lastrigiana, con la quale ha giocato tre campionati tra C1 e B e quindi, nella stagione 202122, quella della formazione lombarda della Domus Bresso, con cui ha vinto un campionato cadetto. "Sono molto orgoglioso", ha commentato Martini.

M.M.