Biancazzurre in splendida forma Vincono a Sassari e restano in A2

La squadra femminile del Prato Calcio a 5 ritorna al successo e mette al sicuro la sua permanenza nel campionato di serie A2 anche per il prossimo anno. Le biancazzurre al ritorno in campo dopo una lunga pausa, hanno espugnato il campo dell’Athena Sassari, imponendosi con il punteggio di 6-3 al termine di una partita che le ha viste sempre al comando delle operazioni anche se le padrone di casa hanno dato battaglia. Il primo tempo si è chiuso sul 3-1 per il Prato Calcio a 5 in vantaggio con Pili e poi raggiunto da Dasara; prima dell’intervallo però si va sul +2 grazie alle reti di capitan Torrini e Salesi. Nel secondo tempo 3-2 di Dasara, quindi nuovo +2 di Torrini, prima del 4-3 ancora con Dasara, su punizione. Aurora Betti difende benissimo la porta e nel finale ci pensano Torrini (tripletta per lei) e Salesi (doppietta) a chiudere il match sul 6-3. Le biancazzurre consolidano la settima posizione con due settimane di anticipo. La formazione schierata da Nicola Giannattasio: Betti, Pili, Durante, Chiappini, Castelli, Bini, Grossi, Grancia, Torrini, Salesi, Pizzirani, Romeo.

Massimiliano Martini