Bianca Vignozzi cresce ancora Dopo i Mondiali futuro roseo

La nazionale giovanile di ginnastica ritmica è reduce dai campionati del mondo in Romania, a Cluj. E nella formazione azzurra capace di centrare la finale sia nella specialità "5 palle" che in quella delle "5 funi" c’era anche una ginnasta pratese: si tratta di Bianca Vignozzi, che sta confermando le prospettive di crescita tecnica evidenziate già negli scorsi anni. L’atleta dell’Etruria ha dato un contributo decisivo per il raggiungimento dell’ottavo posto alle funi e del sesto alle palle agguantato dalle "baby farfalle". Piazzamenti che arrivano dopo le medaglie ottenute nelle precedenti manifestazioni internazionali. E che potrebbero rappresentare un trampolino di lancio importante in chiave futura, per lei e per l’intero movimento pratese. "Un risultato che ci rende soddisfatti e che rappresenta un ulteriore motivo di vanto, per la nostra società – ha commentato Grazia Ciarlitto, presidente dell’Etruria – l’ennesima riprova di quanto l’impegno paghi".