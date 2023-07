Benessere, divertimento e prestazione: i consigli del preparatore atletico

"Benessere, divertimento o prestazione", è il tema della serata dedicata a chi vuole conoscere i segreti dello star bene, del tenersi in forma e dell’allenarsi che si terrà al Giardino Buonamici il prossimo mercoledì 26 luglio con inizio dalle 21.30 e il patrocinio della Provincia di Prato. Il protagonista di questo appuntamento sarà Costantino Bogani, preparatore atletico degli sport di performance, dal ciclismo, al podismo, passando per il triathlon, ma non solo. L’occasione sarà la presentazione del suo libro dal titolo "Train right, il mio metodo per raggiungere la forma psicofisica" (Aldenia Edizioni), uscito ai primi di luglio dopo un anno di lavoro. L’autore, tecnico della Federazione ciclistica italiana, ex ciclista di mountain bike XC con esperienze dirette anche nel mondo della corsa podistica (con anche due maratone e una 100 km del Passatore completate) illustrerà alcuni dei "segreti" delle sue preparazioni, le sue metodologie di lavoro, la sua filosofia; sarà a disposizione per domande e richieste, illustrerà i contenuti del libro, che non è specifico per nessuna disciplina in particolare ma che ha un taglio per adattarsi e accontentare le esigenze di ogni singolo lettore, dall’atleta agonista al semplice amatore senza obiettivi di… classifiche, tempi e prestazioni. Modera la serata Carlo Carotenuto, giornalista e speaker di eventi. Un appuntamento da non perdere se si vuole conoscere qualche piccolo trucco per restare in forma e stare bene.