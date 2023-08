Benesperi resta alla Juve E ora punta allo scudetto

Il tecnico pratese Marcello Benesperi per il quarto anno consecutivo allenerà ancora nel settore giovanile della Juventus. Ad annunciarlo è la stessa società bianconera, che si affida nuovamente all’esperienza del mister laniero per guidare il gruppo dell’Under 15. Benesperi d’altronde dopo un primo biennio positivo, l’anno scorso ha sfiorato lo scudetto di categoria, venendo fermato solo in semifinale dall’Inter che poi si è laureata campione d’Italia.

Un risultato che è valso la conferma alla guida di un gruppo che si ritrova ai nastri di partenza con l’obiettivo di vincere il titolo, nel tentativo quindi di confermare il trend di crescita. Benesperi si conferma così fra gli allenatori pratesi più in vista su scala nazionale, visto che in passato ha allenato anche nelle giovanili dell’Empoli e del Prato (all’epoca dell’era Toccafondi). A livello provinciale invece lo ricordiamo con i colori gialloblù del Mezzana. Quest’anno Benesperi sarà affiancato nel ruolo di vice da un ex difensore che a lungo ha militato in serie A. Si tratta di Simone Loria che fino a pochi anni fa ha militato nella massima serie con le maglie di Cagliari, Atalanta, Siena, Roma, Torino e Bologna. Questo il comunicato ufficiale della Juventus: "Martedì 8 agosto i nostri bianconeri dell’Under 15 inizieranno la nuova stagione ancora sotto la guida di Marcello Benesperi – recita la nota del sodalizio piemontese -. Il suo vice sarà Simone Loria. Eugenio Gastaldi e Riccardo Iaci saranno invece, rispettivamente, preparatore atletico e preparatore dei portieri della categoria Under 15".