Bene i Diavoli e i Lyons Ultimo turno decisivo

Si decideranno all’ultima giornata le sorti del campionato d’Eccellenza, girone 1, di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto sui campi di Iolo. Nella penultima giornata del torneo, infatti, vincono entrambe le compagini in lotta per il primato: la capolista Diavoli dei Balcani si impone 9-2 sul Bayer, mentre l’inseguitrice New Team Lyons supera di misura la Casa del Popolo Bacchereto col punteggio di 5-4. Si parte dal match della prima della classe dove la capolista viene trascinata dal poker d’autore di Jeshili. Ad affiancarlo c’è la tripletta di Cepele e i gol di Mehdihoxha e Metaj. Per gli avversari gol di Coppini e Scalise.

I Lyons invece faticano più del previsto ad avere la meglio della quarta della classe. Servono i gol di Bavuso Volpe, Dyrma e Giaconia (per quest’ultimi doppietta) per centrare i tre punti, vanificando le marcature di Drovandi e Londi (tripletta). In classifica i Diavoli dei Balcani hanno tre punti di vantaggio sul New Team Lyons e sono favoriti per il titolo del girone.

Tutto, come detto, si deciderà però nel big match dell’ultima giornata che metterà di fronte proprio le prime due della classe. I Diavoli dalla propria hanno il vantaggio di potersi concedere due risultati su tre. E inoltre possono contare anche su una migliore differenza reti: un +60 ben più rotondo rispetto al +37 dei Lyons. Passando agli altri risultati dell’ultimo turno, la Rubrica, terza, passeggia sul Roberta. Assoluto mattatore è Attucci che sigla addirittura undici gol (l’altra marcatura è di Colzi). Per i rivali di giornata a segno Cangioli e Pulisci. Infine da annotare l’8-3 del Manchavevi ai danni dei Replay. In questo caso Ferragina si rende autore di un pokerissimo, mentre Barbera, Martini e Poggini insaccano un gol a testa. Per i Replay reti di Chiarello, Lombardi e Ricordati.