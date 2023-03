Bellandi salva lo Jolo: il volo in alto continua

Le gerarchie stanno ormai delineandosi del tutto, ma ci sono ancora i margini per togliersi grandi soddisfazioni in questo ultimo scorcio di regular season. E lo sanno bene le formazioni pratesi impegnate nei campionati di prima e seconda categoria che possono tirare le somme dopo il ventiquattresimo turno chiusosi proprio ieri. Nel girone B di prima categoria, lo Jolo si conferma tra le protagoniste: un gol di testa di Bellandi ha infatti griffato l’1-1 interno contro la corazzata Monsummano, garantendo così agli uomini di Giugni il quarto posto almeno per un’altra giornata. Può sorridere anche il C.F. 2001, che rafforza la settima piazza in graduatoria: merito del 2-1 in Valdinievole con cui i ragazzi di coach Governi hanno sconfitto il Giovani Via Nova (gol di Pannilunghi e Shtjefni) con l’obiettivo che resta adesso quello di trovare continuità anche per le prossime sfide.

Nel girone F di seconda categoria, riprende invece a pieno ritmo la marcia della capolista CSL Prato Social Club: il 3-0 esterno sul terreno di gioco del Vinci certificato da Baldini, Brafa e Attucci consolida ulteriormente il primato della banda Rondelli, che ha adesso ben otto punti di margine sul San Niccolò secondo. Anche perché il Prato Nord ha violato il campo dell’Atletico Casini Spedalino, con Masolini e Dondini autori delle marcature del 2-0 finale. Un acuto di Fabbri ha fatto sì che La Querce superasse 1-0 il Chiesanuova, mentre Galcianese-Mezzana si è risolta con un 2-2.

Sempre in seconda, ma nel girone G, giornata-no per la Pietà 2004, scesa in quarta posizione dopo aver perso 3-0 lo scontro diretto nella tana del Daytona. Meglio è andata al Poggio a Caiano, vittorioso 1-0 in uno dei "derby dei Comuni Medicei" con la Virtus Comeana (Melani). Di Petrucci il gol che ha permesso al Prato Sport di pareggiare 1-1 con l’Euro Calcio Firenze, mentre le squadre impelagate in zona playout saranno chiamate a rialzarsi: lo Sporting Seano non ha potuto evitare la sconfitta per 3-0 arrivata in trasferta contro lo "schiacciasassi" Albacarraia, mentre un Pucci in grande spolvero non ha evitato al Vernio lo stop (2-3) in casa del Pian di San Bartolo.

Giovanni Fiorentino