Beffa per la Virtus Comeana Un pareggio che frena il sorpasso

Tutto da rifare per la Virtus Comeana. I medicei a sorpresa impattano 2-2 al Comunale contro il Paperino San Giorgio e vedono l’Athletic Calenzano scappare a +3 nel campionato Juniores provinciali. Una vera e propria beffa per la truppa di mister Oliarca che sognava il sorpasso al vertice in attesa del turno di riposo dei fiorentini, e invece adesso al massimo potranno agguantarli in vetta. Nel pareggio di Paperino non bastano i gol di Marvataj e Paolieri, visto che per il Psg va a bersaglio Calabrese con una doppietta. L’Athletic Calenzano invece non fatica a superare il Tavola al Martelli per 4-0 con reti di Corsi, Landi, Aprile e Nencini. Scorrendo la classifica, vince il Casale Fattoria 2001 che batte 4-2 l’Atletico Esperia con doppietta di Robi e reti di Mauro e Bembo.

Tre punti pure per la Galcianese col 3-1 ai danni del Vernio, firmato da Penna, Tartoni e Pocai. Pari 1-1 fra Pietà 2004 e Querce, gol di Becchi e Gelli, mentre il Tobbiana espugna 2-0 lo Scirea di Chiesanuova con gol di Marotta e Rinaldi.