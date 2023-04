Bedin in visita al campo del Comeana

Il tecnico federale e coordinatore del settore giovanile del Padova, Lorenzo Bedin (ex calciatore professionista cresciuto nel vivaio della Juventus) è stato in visita al campo sportivo Martini della Virtus Comeana. E’ stata l’occasione per continuare a portare avanti il dialogo sportivo con la società medicea, affiliata al club euganeo, e per illustrare le più recenti metodologie di allenamento da inserire giorno dopo giorno nell’attività del settore giovanile della Virtus. "A Comeana ho trovato persone fantastiche che credono in me e lavorare insieme così non solo diventa più semplice ma anche molto stimolante – dice Bedin –. A Comeana ho trovato una società che vuole crescere e migliorare, un terreno davvero fertile dove i ragazzi possono migliorare con serenità e con il minimo di pressione. Alcuni di loro sono già venuti a Padova e hanno effettuato degli allenamenti con i loro coetanei assaporando le sensazioni che solo un club professionista può dare".