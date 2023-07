Bagnolo-Fornacelle Si aprono i playoff

E’ tempo di play off per il Torneo dei Rioni di Montemurlo. L’ultimo match della fase eliminatoria ha consegnato la vittoria ai rigori al Bagnolo, ma il terzo posto al Novello, che proprio al termine dei 90’ regolamentari è riuscito ad impattare sull’1-1 grazie al gol di Biagioni (calcio di rigore), portando a casa almeno un punticino e salendo a quota 7, malgrado la sconfitta nei penalty. E’ rimasta solo l’illusione di poter chiudere con una posizione migliore ai giallorossi, che erano passati in vantaggio grazie alla rete di Laky e che comunque hanno chiuso la prima fase in quarta piazza grazie ai due punti ottenuti con la miglior precisione nei tiri dagli undici metri (6 punti totali in classifica).

Stasera sarà proprio il Bagnolo ad aprire le sfide dei quarti play off, alle 21.30 al "Nelli" di Oste, contro il Fornacelle, che invece ha chiuso la prima fase in quinta posizione. Domani sera l’altra sfida dei quarti che vedrà di fronte, sempre alle 21.30, il Novello e l’Oste Centro, che ha chiuso la prima fase al sesto posto, ma con gli stessi punti del Fornacelle (5). La vincente della prima sfida andrà ad affrontare in semifinale, giovedì prossimo, la capolista indiscussa della prima fase, lo Strada Mulino, primo a quota 12 punti, ancora imbattuto nella manifestazione e che può vantare il miglior attacco, la miglior difesa e il capocannoniere (Falteri con 5 reti) del torneo.

La vincente della seconda sfida, invece, venerdì sera, sempre alle 21.30 al "Nelli", affronterà i campioni uscenti del Popolesco, che cercheranno in ogni modo di difendere il titolo e che hanno chiuso la prima fase in seconda posizione con 7 punti. La finalissima del Torneo dei Rioni di Montemurlo, fra le due squadre che si aggiudicheranno le sfide di semifinale, è in programma per martedì prossimo.

L.M.