Azzurra, una pioggia di medaglie. I giovanissimi fanno il pieno d’oro

La copertina nei giorni scorsi l’ha indubbiamente presa il settore sincro, a seguito della convocazione della giovane Margherita Santini per il raduno della Nazionale giovanile di nuoto artistico. Ma anche i nuotatori e le nuotatrici dell’Azzurra si sono fatti notare, conquistando numerose medaglie nel corso della seconda prova invernale di nuoto. Una manifestazione che si è svolta proprio a Prato qualche giorno fa, che vedeva il sodalizio pratese in veste di società organizzatrice dell’evento Fin. In vasca sono scesi numerosi giovanissimi della categoria "esordienti", provenienti da tutta la Toscana. E i giovanissimi dell’Azzurra non hanno affatto demeritato, dati alla mano. Sono saliti sul gradino più alto del podio Filippo Berti nei 50 dorso (argento poi nei 50 stile) Francesco Mastrolia nei 50 stile (con un argento nei 50 dorso) Anna Giulia Mattiello nei 50 farfalla, Alessandro Santini nei 100 stile e nei 100 misti, Greta Petracchi nei 100 misti e Bianca Guarducci nei 100 dorso (seconda nei 100 stile).

Medaglia d’argento per Francesco Del Gallo nei 100 stile (bronzo poi nei 100 misti) Leonardo Bartolini nei 100 dorso (oltre ad un bronzo nei 400 stile) e Ginevra Ina nei 400 stile (oltre ad un terzo posto nei 100 stile).

Hanno invece agguantato un bronzo Leonardo Cervo nei 50 dorso, Chiara Castagnoli nei 50 stile e Ada Guarducci nei 50 dorso. Alla kermesse hanno infine partecipato con buoni riscontri anche Ginevra Pattarozzi, Violante Conti, Livia Boffa Tusone, Rachele Lauria, Gaia Di Lauro, Edoardo Crabu, Milo Bartolozzi, Nina Paoli, Tommaso Cantini, Andrea Dreoni, Brando Lazzarini, Stefano Scuccimarra, Linda Pancani, Stefano Scuccimarra, Vittoria Bellina, Rita Ascione, Margherita Ugolini e Simone Renzini. E su queste basi, l’obiettivo degli agonisti pratesi resta quello di chiudere l’anno nel migliore dei modi, per poi focalizzarsi sulle sfide del 2024.