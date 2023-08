Azzurra, i giovani pronti per la Nazionale Quattro atleti di Prato sono stati convocati per un collegiale della Nazionale: Gaia Buffini, Ginevra Scali, Ludovico Alba e Matteo Vallini si alleneranno sotto la supervisione del direttore tecnico della Nazionale, Cesare Butini. Un'opportunità di crescita per i giovani atleti.