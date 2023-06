Azzurra fra le migliori d’Italia In finale con l’esercizio di squadra

L’Azzurra Nuoto è fra le migliori dodici società d’Italia, perlomeno per quanto concerne il nuoto sincronizzato della categoria "assoluti". Questo il responso arrivato dal campionato italiano della disciplina, andato in archivio proprio pochi giorni fa nella cornice rappresentata dallo Stadio del Nuoto di Riccione. Una manifestazione sportiva che, come di consueto, ha visto scendere in vasca le migliori agoniste italiane, provenienti da tutta la Penisola. Le atlete pratesi hanno prima conquistato la finalissima nell’esercizio di squadra, per la prima volta. E poi la stessa formazione formata dalle varie Bianca Gecchele, Sara Ciolini , Ginevra Magelli, Cristina Limberti , Margherita Santini, Costanza Piscicelli, Aurora Ballotti ed Elisabetta Ferrara ha ottenuto la dodicesima posizione finale. Buona infine anche la performance della sopracitata Ciolini, che si è cimentata nel singolo ed è riuscita ad entrare fra le migliori dieci d’Italia, classificandosi ottava.

G.F.