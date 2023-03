Azzurra , Cangioli raddoppia l’oro Alba infila tre argenti e un bronzo

Medaglie e piazzamenti di vertice per il weekend dei nuotatori e delle nuotatrici dell’Azzurra. Iniziando dalla categoria ragazzi, che ha visto i pratesi impegnati a Livorno nei campionati regionali maschili di nuoto in vasca corta. Ruggero Cangioli è salito sul gradino più alto sia nei 100 che nei 200 dorso. Ottimo il rendimento di Ludovico Alba, con tre argenti (nei 200, negli 800 e nei 1500 stile) ed un bronzo (nei 400 stile). Alba e Cangioli, insieme ai compagni Leonardo Cecconi e Matteo Vallini, hanno agguantato un bronzo nella staffetta 4X100 misti. Buone nel complesso le prestazioni di Edoardo Alba, Giovanni Colzi, Daniele Di Benedetto, Andrea Martinelli e Tommaso Lucchesi. Gli agonisti della categoria esordienti B si sono cimentati nel campionato toscano a squadre di Massarosa, piazzandosi al quattordicesimo posto con 247,50 punti: in vasca sono scesi Violante Conti, Ginevra Pattarozzi, Gaia Quaglierini, Nina Paoli, Davide Columpsi, Tommaso Cantini, Edoardo Crabu, Francesco Mastrolia, Filippo Berti, Andrea Dreoni, Giuditta Prota, Ada Guarducci, Stefano Scuccimarra e Brando Lanzarini.