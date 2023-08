Azzurra brillante agli Italiani di Roma

Pochi giorni fa, Roma ha ospitato i campionati italiani di nuoto, per quanto concerne la categoria "ragazzi". A rappresentare Prato c’erano alcuni nuotatori ed alcune nuotatrici dell’Azzurra, che a conti fatti non hanno demeritato. Il miglior risultato è stato colto nel dettaglio

da Matteo Vallini, piazzatosi settimo

a livello nazionale nei 200 farfalla. Stessa distanza nella quale la compagna di squadra Ginevra

Scali ha ottenuto il medesimo piazzamento, finendo settima

con un riscontro cronometrico

di 2.23.79. Da segnalare anche la prestazione di Gaia Buffini, giunta diciassettesima nel 200 stile. Si erano qualificati per la massima rassegna giovanile anche Vittoria Bottazzi, Ludovico Alba e Pietro Bottazzi,

i quali sono scesi in vasca evidenziando un rendimento incoraggiante. Il gruppo si ritroverà nelle prossime settimane a Poggio all’Agnello, per un collegiale. E dopo qualche giorno di pausa, per l’Azzurra arriverà già il momento di pianificare la prossima stagione.