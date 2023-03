Azzurra, bene l’under 16 contro la Rari

Il crollo del pallone pressostatico della piscina di via Roma ha certamente scombinato i piani iniziali del club per quanto concerne gli allenamenti. La voglia di continuare a gareggiare è tuttavia intatta e visto che una soluzione temporanea per continuare ad allenarsi è comunque stata trovata, i pallanuotisti dell’Azzurra possono continuare a concentrarsi sui vari campionati di categoria. E le ultime uscite sono stati incoraggianti, sotto questo profilo. Gli ultimi in ordine cronologico a scendere in vasca sono stati gli U12, di scena a Livorno: i ragazzi di mister Magi hanno perso 2-0 contro la Dream Sport e si sono riscattati nel secondo incontro battendo 6-5 il Club Nautico Marina di Carrara. In contemporanea, la formazione di Promozione ha sfidato a Firenze il Mugello, perdendo 5-4. Meglio, qualche giorno fa, era andata all’U14: il gruppo di coach Rugi era riuscito ad annichilire i pari età dell’Empoli, alla luce di un 25-2 che lascia poco spazio a repliche o recriminazioni di sorta. Chiusura infine con l’U16 di Facchini, vittoriosa 6-2 contro la Rari Nantes Florentia "B".