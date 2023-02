Atletica Prato in festa, le premiazioni di un grande 2022

Prato, 18 febbraio 2023 – In un clima di amicizia e condivisione ha contraddistinto la serata di premiazione dei risultati agonistici ottenuti nel 2022. L’Atletica Prato ha festeggiato così, riunendo la sua comunità, il consiglio direttivo e tutte le figure istituzionali cittadine che appoggiano l’attività del sodalizio gialloblù.

In rappresentanza dell’amministrazione hanno preso la parola e hanno elogiato la bontà del lavoro sportivo ed educativo dell’Atletica Prato il vicesindaco nonché assessore allo sport Simone Faggi e l’ex assessore Luca Vannucci, tra i fautori del prossimo rifacimento della pista dell’Impianto Mauro Ferrari.

Soddisfazione generale per il lavoro svolto nel 2022 che arriva anche dalla governance della Federazione, presente all’Auditorium della Camera di Commercio con Alessandro Alberti, Presidente FIDAL Toscana e Alessio Piscina, Consigliere Nazionale FIDAL.

Più di 200 persone hanno assistito alla celebrazione dei successi delle categorie maggiori della società, con particolare riferimento ai Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Promesse, Assoluti e Master.

C’è stato spazio per molti premi individuali, tra cui quelli a Morgana Gnan come migliore atleta per punteggio complessivo e Alessio Ramalli come miglior tecnico. Lucrezia Neri, neo campionessa italiana di Marcia Indoor categoria allieve, ha raccontato le sue emozioni e ha voluto rendere partecipe tutta la platea del suo forte attaccamento ai colori sociali.

Un riconoscimento molto sentito è stato assegnato al grande lavoro della dirigente Mirella Biagini, mentre il pubblico presente ha tributato il giusto applauso allo staff tecnico che quotidianamente si impegna per garantire la migliore qualità di allenamento alle giovani leve.

L’evento, in programma alle 20.30, è iniziato formalmente alle ore 18.30, quando si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. La struttura organizzativa rimane praticamente invariata, con l’aggiunta di Rachele Nencioni e Fattakh Arifulov che assumono a tutti gli effetti il ruolo di consiglieri. Confermato in qualità di Presidente Sauro Settesoldi, che ha anche condiviso con il Consiglio un bilancio societario che fotografa una situazione più che lusinghiera per tutto l’ambiente.

La composizione del nuovo Consiglio:

Presidente: Sauro Settesoldi,

Vicepresidenti: Gianluca Bruni, Roberto Pagliocca,

Tesoriere: Mirella Biagini

Segretario Generale: Christian Andreana,

Consiglieri: Andrea Puggelli, Ermenegildo Di Gianni, Emidio Durante, Giacomo Angeli, Gianni Innocenti, Luca Borsini, Rachele Nencioni, Fattakh Arifulov