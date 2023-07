Atletica Prato: Ottime Performance ai Campionati Italiani Juniores

Atletica Prato in prima linea ai campionati italiani individuali Juniores su pista. L’impianto dello Stadio Olimpico C. Zecchini di Grosseto ha ospitato la manifestazione collegiale dedicata alle giovani promesse dell’atletica nazionale. In rappresentanza della società pratese c’erano 8 fra ragazzi e ragazze, impegnati a gareggiare su 6 diverse discipline. Diletta Vannucci si è distinta per una prestazione di grande livello. Non ha solo partecipato a due gare, quella dei 1500 e quella dei 3000 metri, ma ha anche stabilito due personal best nelle rispettive discipline, ottenendo un 17esimo e un decimo posto. "Diletta è stata brava, la strada è ancora lunga – commenta il suo allenatore Fabrizio Migliori –, ma i miglioramenti che ha fatto sono innegabili". Altri due seasonal best sono stati registrati da Lorenzo Tesi sui 110 ostacoli con un buon 15,74 metri con cui si è classificato 27esimo, e dalle 4 staffettiste Carolina Gonfiantini, Siria Pertichini, Giada Martino e Francesca Becheri, che hanno corso la 4x100 in 49“08, tempo lodevole che ha permesso loro di portare a casa il decimo posto. Ottima la prestazione del saltatore in lungo Samuele Pais che ha chiuso la kermesse di Grosseto al decimo posto con la misura di 6,70 metri. Un grande plauso va a Marco Giovannetti che ha partecipato ai 10.000 metri di marcia. Una gara affrontata con grinta, nonostante il malessere sopraggiunto in fase di riscaldamento. Anche se non esattamente in perfetta forma fisica, Giovannetti ha combattuto per gareggiare e arrivare al traguardo. Col tempo di 55’36“20 ha chiuso i 10 km al sedicesimo posto."Questo sport insegna molto. Si comincia a settembre, si dura fatica e ci si sacrifica per raccogliere i frutti del lavoro svolto a luglio. Con questi campionati si fa un giro di boa nella stagione, si ripartirà dopo l’estate, ma già da ora si può cominciare a tirare le somme sul 2023 – afferma l’allenatore della velocità, Alessio Ramalli –. Sono state 3 giornate avvincenti in cui i ragazzi hanno dato prova di essere in forma al momento giusto e di potersi confrontare con i migliori".