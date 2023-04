Arriva la capolista Fatro Ozzano E l’Ariete dovrà mettercela tutta

Match di cartello per l’Ariete che stasera alle 21 al palazzetto di San Paolo ospita la capolista del campionato di serie B2 nazionale femminile, Fatro Ozzano. La Pallavolo Prato dovrà vedersela con la grande favorita per la promozione in categoria superiore, anche alla luce della vittoria contro Pontedera che ha portato le emiliane a +3 sulle toscane. Dal canto suo il Pvp ha saputo stupire tutti e ha come obiettivo quello di blindare il terzo posto, passando ai playoff come migliore terza. Il match si preannuncia quindi aperto, anche se l’Ariete dovrà cambiare passo rispetto alla prestazione messa in mostra contro il Potenza Picena, vincendo solo al quinto set in rimonta. Il precedente dell’andata parla però chiaramente in favore delle ospiti. Le bolognesi infatti si imposero 3-0 offrendo una prestazione maiuscola. Per la sfida di stasera coach Nuti ha chiamato tutto il pubblico pratese all’adunata. "Mi piacerebbe molto che il palazzetto di San Paolo fosse pieno" è l’auspicio del tecnico.