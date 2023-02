Conosce solo vittorie l’Ariete nel campionato di serie B2 femminile. Dopo l’impresa con la capolista Pontedera, stavolta la Pallavolo Prato si impone 3-0 al palazzetto di San Paolo contro il Centrodiesel Pagliare. Il Pvp scende in campo con Goretti e Falseni in diagonale, Piccini e Grosso centrali, Nesi e Saletti di banda e Tamburini libero. Prato fa subito la differenza e scappa 10-3. Pagliare non regge il ritmo delle laniere si ritrova sotto 15-6. Per il Pvp è facile e la chiusura giunge 25-17. Al ritorno in campo il Centrodiesel prova una reazione e sale 6-8. Nuti ferma il gioco e cambia volto alla squadra. Il break laniero porta il Pvp 14-9, poi 19-11 e infine 25-16. Infine il terzo set, dove l’Ariete va in fuga 14-6, e poi chiude 25-13 ottenendo il quarto successo consecutivo. Ariete: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Vignozzi, Nesi, Palandri, Gianni, Mazzoni. All. Nuti.