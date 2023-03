Ariete in campo per i playoff contro Rimini

Ariete in campo per i playoff del campionato femminile nazionale di serie B2. Torna a giocare al palazzetto di San Paolo questo pomeriggio alle 17.30 la Pallavolo Prato che, reduce dalla vittoria di Ravenna, punta ad alimentare classifica e striscia positiva nel match contro Rimini. Romagnole quartultime e reduci dalla preziosa vittoria casalinga contro la diretta concorrente Castenaso. Insomma, ancora un’avversaria scomoda e motivatissima sulla strada della squadra di coach Massimo Nuti che però sta giocando una grande pallavolo sulle ali dell’entusiasmo di una stagione finora fantastica. Oggi però ci sarà da fare attenzione alle qualità offensive di Bologna, Zammarchi e Altini. E attenzione soprattutto alla fame di punti salvezza della squadra ospite. Le convocate: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Mazzoni, Cecchi, Ricci, Tamburini. All. Nuti.