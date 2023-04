Ariete in campo contro La Fenice Bisogna chiudere in bellezza

Un derby per tornare al successo. Impegno sentito per l’Ariete di coach Massimo Nuti che, archiviate la sconfitta casalinga con Riccione e buona parte dei sogni playoff, affronta la penultima di campionato di serie B2 nazionale femminile senza poter abbassare la guardia. L’appuntamento è per oggi alle 18.30 alla palestra Anna Frank di Pistoia. L’avversario di turno è La Fenice. Prato si presenta al match saldamente quarta. Pistoia e Polverigi, attualmente quinta e sesta, sono distanti tredici punti. La Pallavolo Prato, però, deve provare a non staccare la spina e a chiudere al meglio un campionato fantastico. L’obiettivo playoff è quasi sfumato ma non deve sfumare il bello che questo gruppo ha costruito per questa stagione e per il futuro. L’Ariete si troverà di fronte una squadra motivata e galvanizzata da una stagione sopra le righe. Le ex Massaro e Orlandi non faranno sconti. Insomma, servirà il miglior Pvp per superare indenne il derby e per provare a riprendersi il terzo posto attualmente in mano a Riccione.