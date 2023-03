Ariete, è già tempo di festeggiare Salvezza con due turni d’anticipo

L’obiettivo stagionale è stato raggiunto e adesso è il momento dei festeggiamenti in casa Ariete nel campionato femminile regionale di serie C. La Pallavolo Prato con due turni d’anticipo ha infatti ottenuto la matematica permanenza nella massima serie regionale e coach Claudio Crisanaz non nasconde la soddisfazione. "Non è stata una stagione facile – dice il tecnico -. Ci siamo allenati sempre o quasi a ranghi ridotti e ragazze importanti come Palandri e Nuti le abbiamo avuto solo per alcune gare del sabato senza che però si allenassero con noi. Il gruppo ha fatto un grande lavoro". Il mister analizza anche la partenza in sordina delle sue ragazze, per poi cambiare passo. "Il gruppo è cresciuto complessivamente ma alcuni elementi hanno fatto veramente un salto di qualità importante – aggiunge Crisanaz -. Cito Romagnoli che è partita in sordina e poi è diventata una giocatrice imprescindibile e che oggi potrebbe giocare titolare nella maggior parte delle squadre di categoria". Da giocare comunque restano ancora due gare di campionato. "Dobbiamo continuare a lavorare come fatto fin qui – conclude -. Vogliamo chiudere bene, cercare di strappare ancora qualche punto e terminare il torneo con una fisionomia di squadra precisa, delineata".