Ariete e Empoli: il match salvezza

E’ una partita decisiva, che può valere una intera stagione quella che domani sera alle 21.15 al palazzetto di San Paolo (arbitro Pini) disputerà l’Ariete. Stiamo parlando del match salvezza del campionato regionale femminile di serie C che metterà di fronte la Pallavolo Prato e il Toyota Empoli Scotti. Quando mancano solo tre turni al termine della regular season, il Pvp ha cinque punti di vantaggio sulle ospiti. Vincendo domani fra le mura amiche di San Paolo si porterebbe a +8 diventando irraggiungibile per Empoli e assicurandosi la permanenza matematica in categoria. In caso di ko la situazione invece sarebbe tutta da riscrivere e le ultime due giornate diverrebbero decisive per evitare la retrocessione in serie D, dovendo fare risultato contro Montebianco e Aglianese. Il gruppo del Pvp: Bartali, Bencini, Boso, Di Biase, Giacomelli E., Giacomelli M., Maestripieri, Giorgetti, Mattei, Nuti, Tempestini, Nuti, Palandri, Romagnoli. All. Crisanaz (foto).