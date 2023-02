Ariete, doppia sconfitta per l’under 14

Seconde ma soddisfatte. Termina con una doppia sconfitta in finale il cammino dell’Under 14 dell’Ariete nel campionato giovanile interprovinciale. Nell’atto conclusivo della manifestazione arriva una doppia sconfitta (1-3 e 0-3 contro la corazzata Savino del Bene) che però non cancella il sorriso di una squadra che si è comunque guadagnata il pass per la fase regionale e che è conscia di avere disputato una grande stagione. Le giovanissime pratesi, dopo aver chiuso al terzo posto il loro girone d’Eccellenza (a pari merito per punti con il Valdarninsieme, secondo) vincendo poi i confronti della seconda fase con Sorms e San Piero a Sieve, avevano iniziato alla grande i play off vincendo con un doppio 3-0 i quarti di finale con la Volley Club Sestese Liberi e Forti. A seguire la semifinale contro il Valdarninsieme superata con doppio successo per 3-2. Infine il già citato epilogo contro la Savino del Bene che però non ha impedito la festa della Pallavolo Prato per l’accesso alla fase regionale.