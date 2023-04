Ariete, brutta scivolata Riccione detta legge

E’ un rammarico gigantesco quello che si vive in casa Ariete per come è finito il match decisivo per i playoff del campionato di serie B2 femminile. Per restare in terza piazza, l’ultima utile per la post season, sarebbe bastato un ko al tie break alla Pallavolo Prato, e invece al palazzetto di San Paolo contro Riccione è arrivato un ko per 3-1. Tutto però si è deciso ai vantaggi del quarto parziale, dove il Pvp ottiene addirittura due set point, ma poi si deve arrendere 28-30 sotto il colpo di Tallevi. Riccione così vince e piazza il sorpasso in classifica per un solo punto, che adesso le romagnole proveranno a difendere con i denti negli ultimi scampoli del torneo. L’Ariete comunque è uscita fra gli applausi del pubblico, anche perché le ragazze di coach Nuti hanno dato tutto, dopo essere state assolute protagonisti della stagione.

I playoff comunque non sono ancora compromessi del tutto, ma ora servirà un passo falso di Riccione. Tornando al match, la Pallavolo Prato parte contratta e perde la prima frazione 12-25. Poi la reazione al ritorno in campo con la vittoria ai vantaggi del secondo set per 26-24. Nel terzo nuovo passaggio a vuoto del Pvp e Riccione che vince 14-25. Poi la storia già raccontata, col ko ai vantaggi del quarto parziale che costa a Prato il sorpasso in classifica.