Ariete all’ultimo ballo Bisogna battere Fano

Arriva al capolinea la stagione di serie B2 nazionale femminile dell’Ariete. Sfumato sul più bello il sogno playoff, la Pallavolo Prato questo pomeriggio alle 18 si congederà dal torneo di fronte al pubblico amico. Avversario di turno il Bcc Fano, arbitri Calandra e Sabia. Il risultato conta poco o nulla, però in casa Pvp il desiderio è quello di chiudere l’anno in bellezza, archiviando gli ultimi due ko contro Riccione, che è costato i playoff, e contro Pistoia nel derby. Anche Fano sul fronte opposto arriva a questa sfida senza pressioni. L’Apav è salva da tempo e nell’ultimo turno ha battuto per 3-0 Monte Urano consolidando la sua ottava posizione. All’andata Prato si era imposta fuori casa per 0-3 edi valori tra le due squadre sono apparsi diversi per tutta la stagione. Questa però sarà una gara particolare con Massimo Nuti che avrà l’occasione di dare spazio a tante giovani per una festa finale dedicata a un gruppo che a lungo ha fatto sognare i propri sostenitori.