Argento per Palmieri Terzo posto per Donzelli

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una gara di respiro interregionale svoltasi a Montecatini. Questo il bottino raggranellato dalla Società Scherma Prato proprio pochi giorni fa, con i giovani schermidori pratesi finiti sugli scudi. Nelle categorie "ragazziallievi" si sono distinti in particolare Matteo Palmieri e Riccardo Donzelli, capaci di assicurarsi rispettivamente una medaglia d’argento e una di bronzo al termine delle rispettive gare. Medaglie di bronzo anche per Emanuele Menchi Martelli nella spada della categoria "maschietti" e per Allegra Freda nella sciabola femminile della categoria "bambine". Alla kermesse hanno infine preso parte con buoni riscontri anche Gabriele Chiti (quinto) e Lapo Giardi (settimo).

Giovanni Fiorentino