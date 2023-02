Argento per Marinelli, bronzo per Tronci

Una serie di buoni piazzamenti (e di medaglie) ottenuti in differenti competizioni, che permettono di guardare con maggior ottimismo alla prima tappa del "Trofeo Montalbano" ormai alle porte. Momento certamente positivo per la Podistica Medicea, visto che gli atleti poggesi continuano regolarmente a salire sul podio nelle varie gare alle quali prendono parte. Iniziando da Fabio Marinelli, che lo scorso fine settimana ha ottenuto una medaglia d’argento alla campestre di Sant’Angelo a Lecore. Stessa manifestazione alla quale ha preso parte il compagno di squadra Andrea Tronci, capace di chiudere con un bronzo. A poche ore di distanza dalla sfida, Marinelli si è poi cimentato nella "Scarpinata di Granocchio" di Agliana, piazzandosi quinto (mentre Matteo Lenzi è arrivato sesto). Più o meno in contemporanea, un contingente poggese ha preso parte nella Mezza Maratona di Scandicci, dove Elena Buricchi è arrivata dodicesima. Buoni in quest’ultimo caso anche i risultati ottenuti da Fabio Baldi, Moreno Deiana, Andrea Baldini, Matteo Conti, Gabriele Fiesoli e Niccolò Babazzi: il gruppo dovrebbe tornare a gareggiare domenica prossima, nell’ambito della "Corri Seano".