Argenti supera il forte Casadei

Grandi soddisfazioni per la Asd Warriors Sport e per il Team Sparta Muay Thai. Al recente "Resilience", galà di Cesena diventato uno dei più importanti appuntamenti dedicati agli sport da combattimento in Italia, Mattia Argenti, tesserato pratese dell’associazione di via Silvio Pellico, si è imposto contro il forte atleta romagnolo Simone Casadei, strappando applausi al pubblico presente al Teatro Verdi di Cesena (foto). Il match si è svolto su 3 combattutissime riprese e alla fine due giudici su tre hanno decretato la vittoria di Argenti e fatto esplodere la gioia del Team Sparta Muay Thai e dell’istruttore Enrico Verzetti: "Non potevamo dire di no ad un invito per un evento così prestigioso – commenta –, quindi nonostante ci fosse stato offerto un match di kick boxing, mentre noi pratichiamo prevalentemente muay thai non ci siamo persi d’animo e grazie all’ impegno costante e alla grinta di Mattia sul ring ora torniamo a casa da vincitori".