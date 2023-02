Arezzo amara per i biancazzurri La capolista vince al 93’ su rigore

E’ una vera e propria beffa quella che è andata in scena al Nelli per la Juniores nazionale del Prato. I biancazzurri cadono 2-1 al cospetto della capolista Arezzo, subendo il colpo del ko al 93’ su rigore. Eppure i lanieri erano passati in vantaggio al 46’ grazie a Fiaschi, bravo a siglare l’1-0 con un tap-in vincente. Gli ospiti però non perdono la concentrazione e dopo sette minuti trovano il pari con Zhupa. I biancazzurri comunque tengono bene il campo, non soffrono particolarmente gli attacchi degli amaranto e sembrano potere portare a casa un punto meritato. E invece allo scadere l’arbitro assegna un penalty molto contestato dai lanieri. Sul dischetto si presenta lo stesso Zhupa che realizza e firma la doppietta personale. L’Arezzo così vola in classifica restando sempre più capolista con un margine di due punti di vantaggio sulla Pistoiese e tre lunghezze sullo Scandicci. I biancazzurri invece sono settimi a pari merito col Poggibonsi e a dieci punti dall’Arezzo. Resta l’amaro in bocca per il ko e per un pari sfumato proprio sul più bello.