Anche le avversarie non mollano. Importante non fallire col Corticella

Un punto che fa morale, ma non migliora la classifica. Vero che il Prato sembra stia recuperando la salute, visto che con Lentigione e Vigor San Marino ha portato a casa 4 punti, raggiungendo quota 20 e rimanendo di un soffio fuori dai play out. Ma alle spalle dei biancazzurri le avversarie non demordono. Il San Giuliano City ha vinto 3-1 contro il Sant’Angelo e lo ha raggiunto a quota 19, proprio a ridosso dei lanieri. La Sammaurese, però, vincendo col Progresso con un colpo di reni ha superato il Prato salendo a 21 punti e lasciando gli emiliani a quota 16, in piena bagarre per evitare complicazioni di fine stagione. A quota 21 anche l’Aglianese, dopo il pareggio ottenuto contro il Certaldo, che grazie a questo 0-0 non è più fanalino di coda del girone coi suoi 11 punti. All’ultimo posto, a 10 lunghezze dai biancazzurri, c’è adesso il Borgo San Donnino, sconfitto 4-0 dalla capolista Ravenna. Terzultimo con 12 punti, invece, il Mezzolara, dopo il ko per 3-2 incassato contro il Forlì. Il Fanfulla, invece, si è tirato fuori per il momento dalla mischia grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Lentigione e ai 24 punti raggiunti. Fondamentale sarà non perdere la prossima partita casalinga (mercoledì prossimo) contro il Corticella, per chiudere al meglio il girone di andata.