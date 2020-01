Prato, 25 Gennaio 2020.- Sicurezza per chi va in bici, in allenamento come in gara. Gli episodi purtroppo sono quasi giornalieri. L’ultimo in ordine di tempo ha visto sfortunato protagonista il giovane allievo D.C. della Sancascianese Ciclismo, che si scontrato con un'auto uscita da una stradina secondaria.

Per l’allievo la frattura della tibia e del perone. Nelle settimane scorse appelli da più parti sul tema visto che la nuova stagione è già iniziata a livello professionisti e tra meno di un mese apertura anche in Toscana con i dilettanti. Tra coloro che si sono fatte sentire anche la scalatrice veneta Nicole D’Agostin, in questa stagione all’Aromitalia Vaiano dopo la parentesi in Spagna con la formazione della Bizkaia.

“Tutte le volte che torno a casa dall’allenamento mi rendo conto del rischio che ho corso praticando lo sport che mi piace. Sono sempre allenamenti pericolosi, occorre tenere gli occhi aperti e talvolta non basta”.

Rispetto per chi va in bici ma anche per gli altri.

“Assolutamente sì, il rispetto deve essere reciproco, riconosco che talvolta certi gruppi numerosi occupano un’intera corsa e per un automobilista non è facile effettuare il sorpasso. Anche andare in coppia appaiati si può dare fastidio”.

E allora come la mettiamo, le strade per allenarsi sono queste...

“In Spagna c’è maggiore rispetto e attenzione per chi va in bici, nessuno sfiora il ciclista quando lo sorpassa. Prima di uscire da una strada e superare un incrocio occorre fare attenzione; è quello che chiede chi va in bici”.

Diversi ciclisti hanno montato le luci sulla bici.

“Capita di allenarsi anche quando la visibilità non è delle migliori e sicuramente questo è un accorgimento importante. Ho visto qui nel Veneto che ha montato le luci anche uno squadrone dilettanti come la Zalf Desirèe Fior”.

Sull’argomento sicurezza il parere del prefetto Roberto Sgalla, responsabile della Commissione Sicurezza e Direttori di gara di ciclismo: “Dobbiamo limitare i danni a noi stessi: bisogna ricordare che siamo i soggetti deboli. Ma anche noi dobbiamo fare qualcosa: usare le luci anche di giorno, sistemi che ci consentono di avere sempre le mani sul manubrio, portare il casco e abbigliamento che garantisca la massima visibilità. La comunicazione relativa alla sicurezza stradale è fondamentale e strategica, così come l’informazione. Purtroppo nella sicurezza stradale non c’è la percezione reale del rischio e ciò non riguarda solo i giovani. Ci si sopravvaluta, ci sono elementi di stima esagerata delle nostre capacità".