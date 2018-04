Prato, 25 aprile 2018 - Grande successo di partecipazione per il Trofeo Calugi Tartufi & Wines by Hermitage Elba. In una giornata che proponeva numerosi appuntamenti agonistici in tutti i principali circoli della Toscana, il Golf Club Le Pavoniere ancora una volta è stato il club con il maggior numero di concorrenti: ben cento. La splendida giornata di sole e il campo in perfette condizioni hanno consentito ai giocatori di esprimersi al meglio delle proprie possibilità e gli alti score dei vincitori ne sono la conferma.

I golfisti delle Pavoniere hanno dominato in prima categoria: Francesco Franchi ha vinto il lordo con 29 punti, Nicolò Caponi si è imposto nel netto con 37 punti, uno in più di Gabriele Margheri. In seconda categoria Ivano Scarpini, fiorentino tesserato per Punta Ala, ha fatto ben 41 punti e ha preceduto Paolo Bruschi (Pavoniere) con 40. In terza categoria, infine, successo di Carlo Ciabatti (Pavoniere) anche lui con 41, davanti a Leonardo Taddeucci (Parco di Firenze, 40).

Elisabetta Cecchi è riuscita nell'impresa di realizzare una hole in one, impresa più unica che rara nella vita di qualsiasi golfista amatoriale: la giocatrice delle Pavoniere ha imbucato con un solo colpo al par 3 della 14. Simona Cubeddu (Terre dei Consoli) con 38 punti e Giovanni Galeotti (Punta Ala) con 37 sono stati premiati come prima lady e miglior senior. Galeotti, amministratore delegato dell'azienda fiorentina Ludovico Martelli (marchio Proraso) ha vinto anche il premio per il nearest to the pin (colpo più vicino alla buca) alla 17 e Paolo Taiti alla 5.

Simone Nozzoli