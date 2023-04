All’International Pair in 43 coppie Ecco tutti i vincitori alle Pavoniere

L’attività agonistica del mese di aprile al Golf Le Pavoniere ha preso il via, con la gara International Pair, sabato scorso. Le 43 coppie scese sul percorso pratese hanno dato vita a duelli per accedere ai play off di luglio. Gianluca Vitali e Federico Capparotto hanno vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 72 colpi, quelli esatti del par del campo. Alle loro spalle, a un solo colpo, Stefano Mariucci e Benjamin Le Moen. Nella categoria netta Paolo Biancalani e Carlo Ortoleva (44) hanno preceduto Mario Landi con Giocanni Galeotti (43) mentre Alberto e Paolo Marchetto (42) hanno completato il podio. Domenica oltre 100 giocatori hanno animato la tappa del Domina Golf Television Tour giocata in un mix di agonismo e divertimento. È tornata alla vittoria Costanza Alessandri con 76 colpi. Giovanni Galeotti (39), Li Zhang (37) e Paola Giovanna Coppini (40) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Filippo Busoni (37), Daniele Cappellini (36) e Petra Vangelisti (39). Mariella Cecchi (35) è stata premiata miglior lady.

Andrea Ronchi