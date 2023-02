Allievi provinciali duello Zenith-Comeana

E’ la giornata che vale un’intera stagione quella che andrà in scena questo weekend nel campionato Allievi provinciali. Nel posticipo domenicale le capolista Zenith Prato e Virtus Comeana si affronteranno nel match che sancirà le posizioni di forza del torneo e che potrà dire molto della squadra favorita per la promozione nei regionali. La sfida si giocherà alle 11.15 al Chiavacci, dando così alla Zenith il vantaggio del fattore casalingo. Attenzione però ai medicei, formazione partita a fari spenti ma che giornata dopo giornata ha saputo stupire tutti. Diretta interessata è la truppa del Tobbiana, terza forza della classifica a quattro lunghezze dal duo di capolista. Giocherà domani alle 15.30 e dovrà ottenere il bottino pieno contro il Chiesanuova. Chi in parte ancora spera di rientrare nella lotta al vertice è il Lanciotto, quarto, che alle 16.30 domani scenderà in campo al Martini contro il Poggio a Caiano. Questi gli altri match: Querce - Pietà, San Lorenzo - Vernio, Sesto - Valbisenzio, Galcianese - Prato Nord.