Allievi, Poggio sconfitto per 6-1. Il favorito Tau stravince in casa

Parte con una sconfitta il cammino del Poggio a Caiano nel campionato Allievi B di merito. Troppo forte il Tau calcio per le speranze dei medicei di fare risultato. Finisce 6-1 per i padroni di casa che mandano due volte a bersaglio Moretti, per poi vedere le reti di Vannacci, Borracchini, Landucci e Casini. Per il Poggio a Caiano gol della bandiera di Spinetti.

La neopromossa medicea comunque non si deve scoraggiare. Il Tau è una delle principali accreditate al titolo di categoria, mentre nelle prossime giornate arriveranno gare più alla portata dei campioni toscani dell’anno passato.

Guardando agli altri match, la Cattolica Virtus vince 2-0 sullo Sporting Cecina, i Giovani Fucecchio impattano 2-2 con la Sestese e pari pure fra Lastrigiana e Capezzano Pianore per 1-1. Scatta subito il Margine Coperta col 2-0 rifilato al Lido Camaiore. Bene anche Armando Picchi e Scandicci, vincenti rispettivamente 2-1 sulla Fortis Juventus e 3-1 sul San Miniato. Infine l’Affrico sbanca 3-0 il campo del Venturina.