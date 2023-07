Alino diventa allenatore "Riparto dai ragazzini"

Alessandro Diamanti inizierà un nuovo percorso da tecnico nelle giovanili del Melbourne City. Lo ha annunciato il club australiano nelle scorse ore, rendendo nota l’intesa fra le parti. "Il gruppo City è organizzato, ha una bella filosofia. Sono contento di questa scelta perché abbiamo la stessa visione del calcio – ha commentato Diamanti – Voglio imparare, studiare, capire, condividere. Sono già focalizzato su questa esperienza. Dovremo giocare con passione e disciplina". Dopo aver mandato in archivio i suoi giorni da giocatore (visto che si è ritirato lo scorso maggio poco prima di compiere quarant’anni) l’ex fantasista di Prato è insomma pronto ad esordire come allenatore del settore giovanile del sodalizio australiano. "Senior academy coach", l’incarico che ricoprirà nel club che ha più volte affrontato da avversario, nell’ultimo quadriennio. Un cerchio che si chiude, quindi: Diamanti ha deciso di iniziare l’avventura da tecnico nello stesso Paese nel quale aveva chiuso quella da calciatore. Una carriera ultra-ventennale la sua, decollata forse tardi (perlomeno in relazione al suo talento) visto che ha assaggiato la serie A "solo" a 24 anni, con il Livorno. E che ha indubbiamente raggiunto l’apice il 24 giugno del 2012 in Nazionale, quando agli Europei in Polonia ed Ucraina proprio Diamanti segnò il rigore decisivo che consentì all’Italia di eliminare l’Inghilterra. Nel 2014 lasciò la serie A per la Cina, conquistando il suo primo campionato con il Guangzhou Evergrande. E lo scorso anno si è laureato campione d’Australia con il Western United.

Era approdato in Oceania nel 2019, non prima di aver lasciato dolci ricordi ai tifosi di Bologna (in primis) Fiorentina, Perugia e Livorno. Gli è forse mancato l’approdo in una big, a conti fatti: nel 2013 fu ad un passo dalla Juve, ma la trattativa naufragò sul più bello. Poco male: il sostegno dei tifosi non gli è mai mancato. E con tutta probabilità non gli mancherà nemmeno in questo nuovo percorso.

"Non vedo l’ora di condividere la mia esperienza e la mia passione con i giovanissimi calciatori – ha chiosato Alino – affronterò questo nuovo incarico con le stesse qualità che penso di aver sempre mostrato sul terreno di gioco: passione, umiltà e rispetto".