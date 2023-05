Al Lungobisenzio oggi debutta la Lanieri Cup Under 11 in campo: si sfidano 32 squadre toscane

Il Lungobisenzio da oggi e per i prossimi tre weekend tornerà a ospitare una manifestazione di calcio giovanile di respiro nazionale. Si tratta della prima edizione della Lanieri Cup, dedicata alla categoria Under 11, cioè i Pulcini dell’annata 2012, che si suddividerà in due fasi. Si parte proprio oggi con l’ingresso in gioco di 32 formazioni toscane, suddivise in otto gironi. I padroni di casa del Prato se la vedranno con il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, il Centro Storico Lebowski e i Giovani Rossoneri. Negli altri gironi troviamo poi Isolotto, Olmoponte Arezzo, Prato Nord, Valdipesa Giovani, Academy Lucchese, Hitachi, La Querce, Limite e Capraia, Empoli Giovani Poggibonsese, Pontassieve, Banti Barberino, Galcianese, Sangiovannese, Tau, Virtus Rifredi, Bagno a Ripoli, Sestese, Viaccia, Virtus Bottegone, Arezzo, Giovani Via Nova, Sancat, Signa, Giovani Granata Monsummano, Figline, Montespertoli e Scandicci. La vincente di ogni girone approderà alla fase finale, fissata sempre al Lungobisenzio il 27 maggio. Qui entreranno in gioco le squadre pro: Aquila Montevarchi, Città di Pontedera, Perugia, Bologna, Empoli, Spezia, Cesena e Carrarese. In base al posizionamento, nel pomeriggio le formazioni giocheranno le fasi decisive, fra campione Platino, quella Oro, quella Argento e quella Bronzo. A seguire l’immancabile cerimonia di premiazione, con riconoscimenti per tutti i partecipanti. "Sarà una vera e propria festa dello sport – spiegano i dirigenti del Prato –. Un momento di aggregazione, di divertimento, e per osservare da vicino i migliori talenti di categoria della Toscana e non solo. Vedere il Lungobisenzio pieno di famiglie e bambini sarà una vera gioia per noi tutti e per la città".