Addio all’Eccellenza

Baldaccio Bruni

5

Prato 2000

0

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Vassallo A., Magi, Piccinelli, Adreani, Giovagnini, Lomarini, Torzoni, Terzi, Mercuri, Autorità. A disp.: Conti, Carriola, D’Aprile, Gigli, Giorni, Hajri, Sbardella, Perfetti, Battistini. All.: Borgo.

PRATO 2000: Santangelo, Gaggioli, Querci, Natali, Kowalski, Capecchi, Baldanzini, Fall, Nencioni, Bianchi, Testa. All.: Testa.

Arbitro: Raciti di Siena.

Reti: 23’ Torzoni, 61’ Adreani, 62’ Terzi, 77’ Battistini, 91’ Giovagnini.

Il Prato 2000 saluta il campionato di Eccellenza incassando l’ennesima sconfitta, stavolta sul campo della Baldaccio Bruni. Un rotondo 5-0 che non lascia scampo alla formazione pratese, in sofferenza dall’inizio dell’anno e ormai spacciata già da diverse giornate (anche se mancava ancora la matematica certezza fino a ieri).

Primo tempo tutto sommato abbastanza equilibrato, nel quale la formazione laniera prova a controbattere alle offensive locali. A sbloccare il match è il guizzo al 23’ di Torzoni. Poi le maglie della difesa ospite si stringono e si arriva all’intervallo con la Baldaccio Bruni avanti di una sola rete. Nella ripresa, però, i padroni di casa si scatenano e mettono a segno un uno-due in un minuto, fra il 61’ e il 62’, che stende definitivamente il Prato 2000. A segnare i gol decisivi per la vittoria locale sono Andreani e Terzi. Nel finale, poi, con i pratesi ormai rassegnati alla sconfitta e alla retrocessione, c’è gloria anche per Battistini e Giovagnini nelle fila locali. Onore comunque al merito della formazione ospite, che sta cercando di chiudere dignitosamente il campionato fino al termine della stagione, malgrado le varie difficoltà, l’ultimo posto nel girone B (ancora senza aver ottenuto un successo dall’inizio della stagione) e un organico sempre più risicato fra assenze e infortuni.

L.M.