Accademia, Cantini è oro ad Ostia Trofeo città del tessuto al debutto

L’attenzione del club in questo momento va già all’organizzazione della duplice "gara di casa", la prima edizione del "Trofeo Città del Tessuto" e la quarta del "Memorial Bruno Barni" che si terranno rispettivamente sabato e domenica prossimi. Ma i judoka dell’Accademia Prato continuano a cogliere successi nelle varie manifestazioni alle quali prendono parte. L’ultimo successo è arrivato nell’ambito della Coppa Italia di Serie A1 svoltasi nel Lazio. Una kermesse andata in scena ad Ostia, che ha visto gareggiare sul tatami (nelle varie categoria agonistiche) decine e decine di agonisti provenienti da tutta Italia. E Anita Cantini è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, superando le rivali ed agguantando la medaglia d’oro nella categoria -57 kg. Performance che ha contribuito ad incrementare ulteriormente il medagliere della società pratese, in vista delle prossime uscite. E che rappresenta un ottimo biglietto da visita, alla luce delle due manifestazioni che il club organizzerà in città il prossimo fine settimana.