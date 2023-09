"Abbiamo fatto una buona partita. La nostra sconfitta è immeritata"

"Una sconfitta immeritata. Abbiamo creato almeno 5 palle gol e i nostri avversari praticamente nemmeno una. Non abbiamo subito niente, ma se non fai gol non vinci e, anzi, a volte capita addirittura di perdere su un episodio". Resta tranquillo Raffaele Novelli, nuovo allenatore del Prato, che ha debuttato con un ko a Mezzolara. Una sconfitta amara, più che altro per come è maturata, con i biancazzurri comunque sempre in partita: "Abbiamo fatto un buon primo tempo e nella seconda parte della gara abbiamo tenuto il controllo del pallone, ma dobbiamo lavorare sui movimenti senza palla. Non mi preoccupa questa sconfitta – insiste il tecnico laniero –. Non è stata una partita piatta. E’ stata una sconfitta immeritata, ma a volte nel calcio poi sei meno bello e porti a casa punti e vittorie. Alla fine dell’anno si compensano queste situazioni. Dobbiamo tornare a casa con la consapevolezza che possiamo solo crescere. E’ un punto di partenza, ho già visto cose interessanti e lavoro assieme ai ragazzi da una sola settimana". Insomma c’è tutto il tempo per risalire la china, anche se la classifica è impietosa in questo momento: "Chi più ha fame, corsa e intensità o voglia di emergere in ogni millimetro di campo porta a casa le partite. Dobbiamo lavorare con determinazione diversa nell’attaccare la palla in area di rigore".

L.M.