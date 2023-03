A Coiano arriva Pistoia Gispi, vietato fallire

Mettersi definitivamente alle spalle lo stop maturato nell’ultima partita contro la prima della classe, per riprendere a macinare risultati buoni per conservare il terzo posto in classifica. Questo lo stato d’animo con cui i Gispi Tigers affronteranno il Rugby Pistoia, nel match valido per l’undicesimo turno della Serie C di rugby che prenderà il via domenica alle 15.30. Un incontro che si terrà a Coiano e che vede gli uomini di Elia Guastini ed Alessandro Boscolo partire con i favori del pronostico, anche alla luce degli ultimi precedenti che li hanno visto sempre vittoriosi sui pistoiesi. E poi i rivali hanno una sola vittoria all’attivo, per quanto concerne perlomeno la fase interregionale del torneo. Di certo c’è che Banci e compagni occupano la terza posizione nel girone 1 con 25 punti, a pari merito con i Mascalzoni del Canale e con tre lunghezze di vantaggio sulla formazione cadetta dei Cavalieri Union. Se è vero che la capolista Arezzo e Gubbio sono praticamente irraggiungibili e sembrano disputare un campionato a parte, per il gradino più basso del podio niente è ancora deciso. A patto di ricominciare a vincere.