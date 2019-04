Prato, 13 aprile 2019 - Una passeggiata nel centro storico, il pranzo da Baghino e tante fotografie. Katherine Kelly Lang oggi ha fatto tappa a Prato e con i colleghi attori Luca Calvani e Francesco Ciampi si è ritagliata uno spazio per l'arte e la cucina.

Katherine Kelly Lang meglio conosciuta come la Brooke di Beautiful (soap opera nella quale recita dal 1987), ha 58 anni e nella sua carriera ci sono anche tanti film, serie televisive e di recente anche lavori come modella. Da questa sera, infatti, l'attrice è in Versilia a Forte dei Marmi per la presentazione di una linea di costumi da bagno: uno di questi è un bikini da 100mila dollari e lo indosserà come e testimonial mondiale del marchio Salsedine, di proprietà dello stilista Gianni Cappelli.

E' stato proprio Cappelli a organizzare per Kelly Lang una cena mercoledì sera al ristorante La Furba a Poggio a Caiano, specializzato in pesce. L'attrice ha fatto i complimenti alla titolare del ristorante Silvia Piccolantonio per la qualità dei piatti. Non è escluso che l'attrice torni in Italia per partecipare ad un progetto cinematografico di Luca Calvani, col quale ha recitato in Beautiful nelle stagioni 2011 e 2012.

