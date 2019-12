Prato, 13 dicembre 2019 – C’è anche una pratese tra i cento giurati del ‘muro’ di ‘All Together Now’, lo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione di J-Ax. Al programma tv, giunto alla sua seconda edizione (va in onda il giovedì in prima serata), partecipa anche Sunita Zucca, nata a Darjeeling, in India nel 1985, e a adottata da una famiglia di Prato. La 34enne pratese è conosciuta con il nome Sunymao, “un personaggio di mia inventiva, disegnata ai tempi delle superiori che rappresenta me stessa in versione antropomorfa, metà gattina e metà umana” spiega sulla sua pagina Facebook la cosplayer e modella che unisce il suo talento artistico alla grande capacità espressiva, che culmina nella passione per il canto. E proprio la sua conoscenza musicale l’ha portata, per la seconda volta, negli studi televisivi di Mediaset per il ruolo di giurata della trasmissione della Hunziker.

Sunita si rivela una creativa fin da bambina sviluppando una propensione al disegno e alla pittura tanto che poi frequenterà l’istituto d’arte di moda e costume di Montemurlo. Crescendo sviluppa un grande talento anche in ambito musicale. Così, dal 2008 frequenta la scuola di canto dell’associazione musicale Luciano Bettarini, seguita dal soprano Maria Luisa Zeri, e nel 2010 partecipa al concerto organizzato dall’associazione 'Canzoni d’altri tempi' al Convitto Nazionale Cicognini. Contemporaneamente collabora con l’orchestra polifonica Chiti di Prato in qualità di voce solista. Affina le sue doti canore grazie alla soprano Silvia Pacini ed entra nella Corale Verdi di Prato, partecipando a vari concerti e opere liriche in tutta la Toscana. Negli ultimi anni ha continuato a studiare canto lirico sotto la guida dei soprani più bravi e famosi.

L’altra grande passione di Sunita è il cosplay, ovvero l’arte di realizzare e poi indossare costumi da personaggi di videogiochi, fumetti, cartoni animati e letteratura fantasy. Negli ultimi dieci anni ha realizzato dei veri e propri capolavori per accuratezza e buon gusto arrivando alla cifra di oltre cento costumi. Nel settore si è fatta conoscere tanto che viene spesso ospitata in varie manifestazioni del fumetto in veste di giurata e presentatrice per le gare cosplay, cantante interpretando canzoni di anime giapponesi.

Barbara Berti